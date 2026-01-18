Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçları yapıldı.
Ligde namağlup ilerleyişini sürdüren Fenerbahçe arsaVev, haftayı galibiyetle kapatarak 43 puanla liderliğini sürdürdü.
Haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Amed Sportif Faaliyetler-Ünye Kadın SK: 1-0
1207 Antalyaspor FK-Yüksekova SK: 0-2
Beşiktaş-Prolift Giresun Sanayispor: 5-1
Hakkarigücü-Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor: 5-0
Fenerbahçe arsaVev-Fatih Vatanspor: 11-0
Trabzonspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 4-1
Fenerbahçe arsaVev, haftayı lider kapadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|18
|13
|4
|1
|40
|13
|43
|2
|Fenerbahçe
|18
|11
|7
|0
|41
|16
|40
|3
|Trabzonspor
|18
|11
|5
|2
|35
|21
|38
|4
|Göztepe
|17
|9
|5
|3
|21
|9
|32
|5
|Beşiktaş
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|29
|6
|Başakşehir
|18
|7
|5
|6
|29
|19
|26
|7
|Samsunspor
|18
|6
|8
|4
|23
|21
|26
|8
|Gaziantep FK
|18
|6
|6
|6
|25
|31
|24
|9
|Kocaelispor
|18
|6
|5
|7
|16
|19
|23
|10
|Alanyaspor
|18
|4
|10
|4
|18
|17
|22
|11
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|22
|25
|19
|12
|Rizespor
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|18
|13
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|17
|14
|Kasımpaşa
|18
|3
|7
|8
|14
|24
|16
|15
|Antalyaspor
|18
|4
|4
|10
|16
|31
|16
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|15
|17
|Eyüpspor
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|13
|18
|Karagümrük
|18
|2
|3
|13
|15
|34
|9