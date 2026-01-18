18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-271'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-169'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Folcarelli: "Tüm oyuncular Trabzonspor'a odaklandı"

Kocaelispor galibiyetinin ardından konuşan Trabzonsporlu Tim Jabol-Folcarelli, yüksek tempolu ve fiziksel mücadeleye sahne olan karşılaşmadan alınan 3 puanın takım adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

18 Ocak 2026 21:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Folcarelli: 'Tüm oyuncular Trabzonspor'a odaklandı'
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli, zorlu bir müsabakadan 3 puan almanın önemli olduğunu söyledi.
 
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Folcarelli, büyük bir atmosferde oynayacaklarının bilincinde sahaya çıktıklarını belirtti.
 
İyi maç çıkarttıklarını dile getiren Folcarelli, "Alacağımız puanlar bizim adımıza çok değerliydi. Kazandığımız 3 puan çok önemliydi. İyi bir maç çıkarttığımı düşünüyorum. Hocamızın benden beklentilerini ve isteklerini yerine getirmeye çalıştım. Ben de zor maç olacağının bilincindeydim. Fiziksel temasın yüksek olduğu maç oynanacağının bilincindeydik. Genel olarak iyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Her zaman daha iyi olabilmek için imkan var." dedi.
 
Folcarelli, takım arkadaşı Muçi'nin fark oluşturan bir oyuncu olduğuna değinerek, "Öz güveni yüksek biçimde ilerliyor. Gayet iyi gidiyor. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. O da gayet mutlu bizimle olduğu için. Önemli bir 3 puan kazandırmış oldu bize tüm takım arkadaşlarımızın mücadelesiyle." şeklinde konuştu.
 
Trabzonspor'un her zaman en iyi yerde olması gerektiğini aktaran Folcarelli, "Tüm oyuncular Trabzonspor'a odaklanmış durumda. Tek düşüncüleri Trabzonspor'un başarısı. Bugün son dakikada alınan galibiyetin tüm takımın aynı şeyi istediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
