19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-066'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-164'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-265'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Aston Villa, F.Bahçe öncesi yenildi

Aston Villa, sahasında ağırladığı Everton'a tek golle mağlup oldu.

calendar 18 Ocak 2026 21:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Aston Villa, F.Bahçe öncesi yenildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa ile Everton karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Everton, 1-0'lık skorla kazandı.

Everton'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Thierno Barry kaydetti.

ASTON VILLA'NIN SIRADAKİ DURAĞI İSTANBUL

Ligde oynadığı son 2 maçı kazanamayan Aston Villa, 43 puanda kaldı. Everton ise 32 puana yükseldi.

Aston Villa, perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olduktan sonra ligde Newcastle deplasmanına gidecek. Everton ise sahasında Leeds'i ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 22 9 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 20 25 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
