Beşiktaş BOA, ikinci yarıyı çıkaramadı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında ÇBK Çimsa Mersin ile Beşiktaş BOA karşı karşıya geldi. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 76-45'lik skorla kazandı.
İlk yarısı 33-33 biten maçta ÇBK Mersini, ikinci yarıdaki oyunuyla galibiyete ulaşmayı başardı.
Bu sonucun ardından Mersin, 14 maçta 10 galibiyete ulaştı. Beşiktaş BOA, 15. maçında 8. kez sahadan yenik ayrıldı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Kadir Giray Esen, Fatih Kurt
ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 2, Juskaite 12, Burke 14, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 10, Ayşenaz Harma 2, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 8, Geiselsoder 7, Eslem Güler 3, Iagupova 12
Beşiktaş BOA: Gülşah Duman Bıçakçı, Pelin Bilgiç 6, Whitcomb 3, Fasoula 20, Fraser 9, İdil Saçalır 4, Özge Özışık, İlayda Güner, Toure 3
1. Periyot: 16-19
Devre: 33-33
3. Periyot: 54-43
Beş faulle oyundan çıkanlar: 34.45 Esra Ural Topuz (ÇİMSA ÇBK Mersin), 37.32 Whitcomb (Beşiktaş BOA)
