18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-262'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-160'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-289'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Beşiktaş BOA, ikinci yarıyı çıkaramadı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında Beşiktaş BOA, ilk yarısı 33-33 biten maçta 76-45skorla ÇBK Mersin'e mağlup oldu.

calendar 18 Ocak 2026 18:46 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 19:52
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş BOA, ikinci yarıyı çıkaramadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında ÇBK Çimsa Mersin ile Beşiktaş BOA karşı karşıya geldi. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 76-45'lik skorla kazandı.

İlk yarısı 33-33 biten maçta ÇBK Mersini, ikinci yarıdaki oyunuyla galibiyete ulaşmayı başardı.

Bu sonucun ardından Mersin, 14 maçta 10 galibiyete ulaştı. Beşiktaş BOA, 15. maçında 8. kez sahadan yenik ayrıldı.

Salon: Servet Tazegül


Hakemler: İbrahim Altıntaş, Kadir Giray Esen, Fatih Kurt

ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 2, Juskaite 12, Burke 14, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 10, Ayşenaz Harma 2, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 8, Geiselsoder 7, Eslem Güler 3, Iagupova 12

Beşiktaş BOA: Gülşah Duman Bıçakçı, Pelin Bilgiç 6, Whitcomb 3, Fasoula 20, Fraser 9, İdil Saçalır 4, Özge Özışık, İlayda Güner, Toure 3

1. Periyot: 16-19

Devre: 33-33

3. Periyot: 54-43

Beş faulle oyundan çıkanlar: 34.45 Esra Ural Topuz (ÇİMSA ÇBK Mersin), 37.32 Whitcomb (Beşiktaş BOA)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
