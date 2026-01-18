18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-262'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-160'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-289'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Beşiktaş GAİN, kabustan uyanamadı!

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında deplasmanda Türk Telekom'a 87-84 mağlup oldu.

calendar 18 Ocak 2026 17:30 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 17:53
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş GAİN, kabustan uyanamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Türk Telekom, 87-84 kazandı.

Beşiktaş GAİN, ligde üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı. 


Türk Telekom, yüksek tempoyla başladığı maçta Trifunovic'in peş peşe basketleriyle 13-7 öne geçti ancak üç sayı çizgisinin gerisinden 3'te 3 isabet bulan Morgan'ın sürüklediği Beşiktaş, 9. dakikada skoru 25-25'e getirdi. Kalan sürede daha doğru hücum tercihlerinde bulunan Türk Telekom, ilk çeyreği 30-25 önde bitirdi.

Zizic ile pota altından sayılar bulan Beşiktaş'a, Alexander'ın yokluğunda ilk 5'te yer alan Bankston'ın etkili oyunuyla yanıt veren başkent ekibi, 2. periyodun ilk bölümünü 44-42 önde geçti. Devamında Allman'ın sayı ve asistleriyle öne çıktığı Türk Telekom, Beşiktaş'ın üç sayı yüzdesinin de düşmesiyle farkı 15 sayıya kadar çıkardığı ilk yarıda rakibine 57-46 üstünlük kurdu.

Savunmaların sertleştiği 3. çeyrekte Türk Telekom, Lemar ve Morgan'ın sayılarıyla oyunda kalan Beşiktaş'a, Doğuş Özdemiroğlu, Allman ve Smith'in basketleriyle karşılık verince son 10 dakikaya 76-66 önde girdi.

Karşılıklı top kayıplarının yapıldığı son periyoda Mathews'un sayılarıyla başlayan Beşiktaş, Morgan ve Zizic'in de devreye girmesiyle bitime 3 dakika 18 saniye kala skoru (80-80) eşitledi. Siyah-beyazlılar, Mathews'un bitime 1 dakika 22 saniye kala attığı üç sayılık basketle de maçta ilk kez öne geçti: 83-84. Çaldığı toptan sonra kendisine faul yapılan Doğuş Özdemiroğlu, serbest atışları sayıya çevirerek Türk Telekom'un 85-84 öne geçmesini sağladı. Başkent ekibi, taktik faullerin ardından kullandığı serbest atışlardan da yararlanarak maçı 87-84 kazandı.

Türk Telekom, ligdeki son 11 maçında 10'uncu, toplamda 11'inci galibiyetini aldı. Ligdeki ilk 13 maçını kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Türk Telekom'a da yenilerek peş peşe 3. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu 

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 15, Smith 11, Trifunovic 11, Bankston 16, Simonovic 3, Berkan Durmaz 2, Allman 16, Usher 7, Devoe 6

Beşiktaş GAİN: Dotson, Mathews 14, Yiğit Arslan 3, Vitto Brown 7, Zizic 16, Berk Uğurlu 11, Anthony Brown 8, Morgan 19, Lemar 6

1. Periyot: 30-25

Devre: 57-46

3. Periyot: 76-66

Beş faulle oyundan çıkan: 34:32 Morgan, 36:42 Lemar, 39:49 Berk Uğurlu (Beşiktaş GAİN)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.