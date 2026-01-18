Parma - Genoa sessiz kaldı

İtalya Serie A'nin 21. haftasında Parma, Genoa'yı konuk etti.



Ennio Tardini Stadı'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Bu sonuçla birlikte 23 puana ulaşan Parma, 12. sırada yer aldı. 20 puana ulaşan Genoa ise 16. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Parma, deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Genoa ise Bologna'yı konuk edecek.