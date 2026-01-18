Tedesco'dan Mehmet Türkmen'e tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Corendon Alanyaspor maçı hakemi Mehmet Türkmen'e tepki gösterdi.
Talisca'nın Maestro ile mücadelesi sonrası yerde kalmasının ardından Tedesco tepki gösterdi. Bu tepki üzerine Mehmet Türkmen, Tedesco'ya sarı kart çıkardı.
Sarı kartın üzerine Tedesco, üzerindeki ceketi fırlatıp yere attı.
