19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-069'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-167'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-268'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Fenerbahçe'nin maçı kazandığı an

Fenerbahçe, Alanya deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadeleye Domenico Tedesco ile Anderson Talisca arasında geçen diyalog ve hemen ardından gelen gol damgasını vurdu.

calendar 18 Ocak 2026 22:22
Haber: Sporx.com
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Alanya deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadeleye Domenico Tedesco ile Anderson Talisca arasında geçen diyalog damgasını vurdu.

Maç 2-2'lik eşitlikle giderken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yıldız futbolcusu Anderson Talisca'yı yanına çağırdı. Hocasıyla kısa bir süre konuşan Brezilyalı futbolcu, sonrasında oyun alanına geri döndü.

Bu konuşmanın hemen 13 saniye sonrasında Fenerbahçe, rakibini eksik yakaladı. Ceza sahası içerisine koşu atan Talisca, Asensio'nun pasında topu ağlara gönderdi ve takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
