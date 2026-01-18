18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-380'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-278'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-050'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Thomas Reis: "Sakat oyuncuları bekliyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 1-1 biten Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Ocak 2026 21:02
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gençlerbirliği ile Ankara'da 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Reis, "Bugün de, U19 takımından getirmiş olduğumuz genç oyuncularımızı kullanmak durumunda kaldık. Bugün göstermiş oldukları performans sebebiyle de mutlu olduğumu söylemem gerekiyor. Şimdi, diğer sakat oyuncularımızın iyileşmesini bekliyoruz. Onlar da iyileşirse, ligin 2'inci yarısı için iyi bir kadromuz var diye düşünüyorum. Gençlerbirliği'nin özellikle sağ tarafta rotasyon yapıp, pozisyon değişikliğine gideceklerini biliyorduk. Maçın ilk dakikalarında bu anlamda biraz sıkıntılar yaşadık. Zaten buna göre de bir planımız vardı. Ama daha sonrasında oyunun kontrolünü ele almasını bildik. Tabi gol yemiş olduğumuz pozisyonda faul de verilebilirdi, verilmeyebilirdi de" diye konuştu.

'HİÇBİR ŞEY YAPMADIĞIM HALDE LİGDEKİ 3'ÜNCÜ SARI KARTIMI GÖRDÜM'


Maç içindeki itirazları nedeniyle ligdeki 3'üncü sarı kartı gördüğünü de ifade eden Reis, "Açıkçası hiçbir şey yapmadığım halde bu sarı kartın verildiği düşüncesindeyim. Bir tavsiye olarak, federasyona bir şeyler de söylemek istiyorum. Açıkçası anlamakta da biraz zorlanıyorum. Çünkü aynı şehirden bir hakemin süper ligde bir maç yönetmesi anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü yüzde 50-50 pozisyonlarda bize verilen bir faul olmadı ya da bizim lehimize verilen bir karar olmadı. Kenarda ise 4'üncü hakem her zaman haklı olduğumu söyleyip durdu. Belki federasyona bir tavsiye anlamında söyleyebilirim bunu. Aynı şehirden bir takımın maçlarını, o şehrin (bölge) hakeminin yönetmemesi gerektiğiyle alakalı. Totalde bakacak olursak çok değerli ve çok önemli bir puan aldık" ifadelerinde bulundu. (

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
