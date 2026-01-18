19 Ocak
Joao Pereira: "3-1'i bulsaydık daha mutlu olurdum"

Fenerbahçe karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrılan Alanyaspor'da Teknik Direktör Joao Pereira, ilk yarıda yakaladıkları fırsatları değerlendirememelerinin sonucu belirlediğini söyledi.

18 Ocak 2026
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Joao Pereira: '3-1'i bulsaydık daha mutlu olurdum'
Alanyaspor, 2 kez öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetti.
 
Mücadelenin ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira konuştu.
 
"3-1'İ BULSAYDIK DAHA MUTLU BİRİ OLURDUM"
 
Fenerbahçe'nin uzun yıllar sonra şampiyon olma motivasyonu olduğunu söyleyen Pereira, "En önemli neden, 3-1'i yakalayamadık. İlk yarıda 3-1, 4-1 olabilirdi. Bunu başaramadık. İkinci yarıda rakip değişiklikler yaptı, baskıyı değiştirdi ve biz yeterince hızlı adapte olamadık, golü yedik. Golü bulunca özgüven kazandılar. Süper Kupa'yı kazandılar, uzun yıllar sonra şampiyon olma motivasyonları da var. Biz de pozisyon ürettik ama başaramadık. 3-1'i bulsaydık şu an daha mutlu bir adam olurdum." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
