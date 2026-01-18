Galatasaray'a Schouten engeli! PSV kapıları kapattı

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray , Jerdy Schouten girişiminden sonuç alamadı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre PSV Eindhoven, Hollandalı futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin olarak karşı çıkıyor.

Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki ön libero için PSV ile temasa geçerek transfer şartlarını sordu. Ancak Hollanda temsilcisi, Schouten'i "dokunulmaz" olarak nitelendirirken, oyuncuyu takımın ana parçalarından biri olarak görüyor. Son günlerde farklı kulüplerin de yoklama yaptığı belirtilse de PSV yönetiminin tüm olası teklifleri geri çevirdiği ifade ediliyor.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın orta saha transferi için alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, özellikle Avrupa listesi için kadroyu güçlendirecek yeni seçenekler üzerinde çalışmalarını hızlandıracağı öğrenildi.