Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor, sahasında Amedspor'u konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan ve zirve yarışını doğrudan ilgilendiren maçta kazanan 2-0 ile ev sahibi Erzurumspor oldu.Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Eren Tozlu ve 90+5. dakikada Brandon Baiye attı.Amedspor, Kahraman Demirtaş'ın 80. dakikada ve Murat Uçar'ın 90+1. dakikada gördükleri kırmızı kartların ardından mücadeleyi 9 kişi tamamladı.1. Lig'de üst üste dördüncü galibiyetini elde eden Erzurumspor FK, puanını 39 yaptı ve ligde ikinci sıraya yükseldi. Kasım ayında oynanan Boluspor maçından bu yana ilk kez (7 maç sonra kaybetti) mağlubiyet yaşayan lider Amedspor, 42 puanda kaldı.1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor, Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak. Amedspor, bu kez Sivasspor deplasmanına konuk olacak.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir



Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Şengül



Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Baiye, Benhur Keser (Dk. 73 Sylla), Crociata (Dk. 84 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk. 65 Rodriguez), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 73 Cengizhan Bayrak), Eren Tozlu (Dk. 85 Hüsamettin Yener)



Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Poko (Dk. 85 Tarkan Serbest), Traore, Moreno, Dia Sabia (Dk. 85 Celal Hanalp), Afena-Gyan (Dk. 73 Fernando), Hasani



Goller: Dk. 63 Eren Tozlu, Dk. 90+5 Baiye (Erzurumspor FK)



Kırmızı kartlar: Dk. 79 Kahraman Demirtaş, Dk. 90+1 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)



Sarı kartlar: Dk. 65 Eren Tozlu, Dk. 90+6 Sylla (Erzurumspor FK)



