18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-259'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-157'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-190'
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-286'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

1. Lig'de zirve maçında kazanan Erzurumspor!

1. Lig'de zirve yarışını doğrudan ilgilendiren maçta Erzurumspor FK, sahasında Amedspor'u 2-0 mağlup etti.

calendar 18 Ocak 2026 15:32 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 15:49
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
1. Lig'de zirve maçında kazanan Erzurumspor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor, sahasında Amedspor'u konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan ve zirve yarışını doğrudan ilgilendiren maçta kazanan 2-0 ile ev sahibi Erzurumspor oldu.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Eren Tozlu ve 90+5. dakikada Brandon Baiye attı.

Amedspor, Kahraman Demirtaş'ın 80. dakikada ve Murat Uçar'ın 90+1. dakikada gördükleri kırmızı kartların ardından mücadeleyi 9 kişi tamamladı.


1. Lig'de üst üste dördüncü galibiyetini elde eden Erzurumspor FK, puanını 39 yaptı ve ligde ikinci sıraya yükseldi. Kasım ayında oynanan Boluspor maçından bu yana ilk kez (7 maç sonra kaybetti) mağlubiyet yaşayan lider Amedspor, 42 puanda kaldı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor, Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak. Amedspor, bu kez Sivasspor deplasmanına konuk olacak.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Şengül

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Baiye, Benhur Keser (Dk. 73 Sylla), Crociata (Dk. 84 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk. 65 Rodriguez), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 73 Cengizhan Bayrak), Eren Tozlu (Dk. 85 Hüsamettin Yener)

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Poko (Dk. 85 Tarkan Serbest), Traore, Moreno, Dia Sabia (Dk. 85 Celal Hanalp), Afena-Gyan (Dk. 73 Fernando), Hasani

Goller: Dk. 63 Eren Tozlu, Dk. 90+5 Baiye (Erzurumspor FK)

Kırmızı kartlar: Dk. 79 Kahraman Demirtaş, Dk. 90+1 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 65 Eren Tozlu, Dk. 90+6 Sylla (Erzurumspor FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
