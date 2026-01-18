Eczacıbaşı, Vakıfbank'ın 19 maçlık serisini bitirdi

Sultanlar Ligi 16. hafta maçında Vakıfbank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eczacıbaşı 3-1'lik skorla kazandı.



Eczacıbaşı mücadeleyi 25-18, 24-26, 25-20 ve 25-18'lik setlerle kazandı.



Ligde ilk kez kaybeden Vakıfbank'ın ayrıca 19 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Eczacıbaşı ise 13. galibiyetini almayı başardı.



