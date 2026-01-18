Hull City, MANU'dan transfer yapıyor: Toby Collyer

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kadrosuna Manchester United'dan takviye yapmaya hazırlanıyor.Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, daha önce transferini istediğini söylediği Toby Collyer için Manchester United ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.Jakirovic, yaptığı açıklamada,dedi. 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, kiralık olarak Hull City'ye katılacak.Toby Collyer, sezon başında Manchester United'dan West Brom'a kiralanmış ancak sakatlık yaşamasının ardından Manchester United'a geri dönmüştü.Collyer, sakatlanmadan önce West Brom'da 12 maçta 1 asist yapmıştı.