18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-265'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-163'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Beşiktaş'tan 35 milyon Euro'luk hamle: 3 veda ve 3 transfer!

Beşiktaş, Rafa Silva, Demir Ege ve Tammy Abraham'ın satışından elde edeceği 35 milyon euro'luk bütçe ile Emmanuel Agbadou, Nuno Tavares ve Filip Jörgensen'i transfer edecek.

calendar 18 Ocak 2026 10:25
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan 35 milyon Euro'luk hamle: 3 veda ve 3 transfer!
Beşiktaş, devre arası transfer döneminde hem kadro takviyesi hem de önemli satışlarla hareketli günler geçiriyor.

35 MİLYON EURO BÜTÇE

Siyah-beyazlılar, Rafa Silva, Demir Ege Tıknaz ve Tammy Abraham'dan gelecek potansiyel satışlarla toplamda 35 milyon Euro civarında bir bütçe oluşturmayı ve bu kaynağı yeni transferlerde değerlendirmeyi amaçlıyor.

TRANSFERLER İÇİN GERİ SAYIM


Stoper Emmanuel Agbadou için Beşiktaş Wolverhampton ile son detayları hallettikten sonra ıslak imzalar atılacak.

Nuno Tavares için de süreç hızlandı. Portekizli sol bek, Lazio-Beşiktaş hattında yapılacak yeni görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor. Chelsea'nin kiralama limiti açılınca kaleci Filip Jörgensen de Beşiktaşlı olacak.

SON DURUM

Rafa Silva: Beşiktaş, Benfica'nın Rafa Silva için yaptığı 6 milyon Euro'luk ilk teklifi reddetti. Portekiz kulübü 7 milyon 500 bin Euro verirse yıldız oyuncu satılacak. Rafa Silva'nın transferinin 7 milyon euro'ya da bitebileceği belirtildi.

Demir Ege Tıknaz: Braga'nın 7 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli artı yüzde 30 sonraki satış payı içeren teklifinin kabul görmesi durumunda genç orta saha oyuncusunun transferi gerçekleşebilir.

Tammy Abraham: İngiliz kulüplerinden Aston Villa ve Nottingham Forest devrede. Beşiktaş yönetiminin İngiliz golcü için 20 milyon Euro'nun altına inmeyeceği kaydediliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
