19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-072'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-170'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-271'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Musaba: "Fenerbahçe'de oynamak herkese nasip olmaz"

Alanyaspor karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe'de Anthony Musaba, takımın ortaya koyduğu reaksiyonun ve alınan 3 puanın çok değerli olduğunu söyledi.

18 Ocak 2026 22:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Musaba: 'Fenerbahçe'de oynamak herkese nasip olmaz'
Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Alanyaspor'a karşı 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve zirvede farkı 1'e indirdi.
 
Maçın ardından Fenerbahçe'de bir golün sahibi Anthony Musaba açıklamalarda bulundu.
 
Gösterdikleri reaksiyonun altının çizen Musaba, "Aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bugünkü diğer önemli nokta, takım olarak gösterdiğimiz reaksiyon. Önemli ve değerli bir 3 puan kazandık. Ben de atmış olduğum golden dolayı çok mutluyum. Bugün kazandık. En önemlisi buydu, galibiyetti." ifadelerini kullandı.
 
"F.BAHÇE'DE OYNAMAK HERKESE NASİP OLMAZ"
 
Fenerbahçe camiasının büyüklüüğünü vurgulayan Musaba, "İlk maçında iki asist yapmıştım, özel bir andı. Çok büyük bir camiadayım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası, formanın ağırlığı çok büyük. İlk maçımda yaptığım asistlerle birlikte mutluluğum, duygularım tavan yaptı. Bugün de ilk golümü attım. Bu andan dolayı da çok mutluyum. Fenerbahçe'ye biraz katkı sağlamak bile büyük keyif. Her futbolcuya Fenerbahçe'de oynamak nasip olmaz. Fenerbahçe'deyseniz en iyisini yapmanız gerekiyor. Bu anlamda ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, antrenmanlarda ve maçlarda." dedi.
 
