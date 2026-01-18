Alanyaspor Fenerbahçe ücretsiz izle | Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın linki

Haber Tarihi: 18 Ocak 2026 19:38 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 19:38

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ücretsiz şifresiz bein Sports izle | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Alanyaspor Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları

Alanyaspor Fenerbahçe maçı bein Sports yayını! Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...




ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, ALANYASPOR FENERBAHÇE FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

ALANYASPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE


ALANYA'DAKİ MAÇLAR


Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 9 kez deplasmanda karşılaştı.  Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 6 kez kazanırken 2 mücadelede ev sahibi ekip sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 19 gol atarken kalesinde 10 gole engel olamadı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı. Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

FENERBAHÇE SON MAĞLUBİYETİNİ EVİNDE YAŞAMIŞTI 

Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşadı. Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yendi. Rakibiyle oynadığı son 9 karşılaşmadan 7 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son yenilgisini 10 maç önce yaşadı.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Maestro, Janvier, Ruan, Hagi, Güven, Ui - Jo.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.



ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'de ilk devreyi namağlup bitiren Fenerbahçe, devre arasında yarı finalde Samsunspor'u, finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.  Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde önemli bir yükseliş yaşayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya 39 puanla 2. sırada başlıyor.

4 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown'un yanı sıra bireysel çalışan Edson Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri'de zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak.

SINIRDA 3 İSİM

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.  Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Anthony Musaba, kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Öte yandan sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacak Archie Brown ve Edson Alvarez de sınırda yer alıyor.

20. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 20. kez ligde mücadele edecek. İki ekibin bugüne kadar 19 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 41 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 19 gol gördü.

