Galatasaray'da transfer heyeti döndü

Galatasaray'da son haftalarda alınan olumsuz sonuçların ardından yönetim transfer çalışmalarına hız verdi.
Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, menajer George Gardi ve Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız, transfer çalışmaları kapsamında yurt dışına gitmişti.
Yurt dışında transfer görüşmelerinde bulunan Abdullah Kavukcu, George Gardi ve Uğur Yıldız İstanbul'a döndü.
Yapılan görüşmelerin ardından teknik heyete detaylı bir rapor sunulacağı ve transfer sürecinin hız kazanacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, kısa süre içinde somut adımlar atarak kadroyu güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi.
