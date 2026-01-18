Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan müjdeli haber!

Fenerbahçe'ye Avrupa'da ceza alan Jhon Duran'dan müjdeli haber geldi.
Sarı-lacivertliler, Ferencvaros maçında kırmızı kart gördükten sonra iki maç ceza alan Jhon Duran'ın cezasına itirazda bulundu.
Fenerbahçe Hukuk Departmanı, Jhon Duran'ın cezasının kaldırılması için UEFA Disiplin Kurulu'na başvuru yaptı ve itiraz etti. Temyize gidildi ve ceza kalktı.
Duran, Aston Villa karşısında oynayabilecek.
