18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-380'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-278'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-050'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Özcan Bizati: "İştahsız oyuna gelemeyiz"

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Özcan Bizati, 1-1 biten Samsunspor maçının ardından "İlk yarıda biraz motivasyonumuz, iştahımız düşüktü. Biz iştahsız oyuna gelemeyiz, gelmememiz gerekiyor" yorumunu yaptı.

18 Ocak 2026 20:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Özcan Bizati: 'İştahsız oyuna gelemeyiz'






Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Özcan Bizati, ilk yarıda motivaston eksikliği olduğunu ama takımın ikinci yarıda iyi reaksiyon verdiğini söyledi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Bizati, düzenlenen basın toplantısında dün gerçekleşen seçimli genel kurula ilişkin, "Yeni yönetimimizi tebrik ederim. İnşallah daha güzel günler bizi bekler. Arda Bey de güven tazeledi. Hayırlı olsun kendilerine ve kulübümüze." diyerek sözlerine başladı.

Özcan Bizati, oyun alışkanlığı olan Samsunspor ile oynamanın zorluğuna dikkati çekerek, "Biz ilk yarı biraz buna maruz kaldık. Onların oyunu gibi oynamaya çalıştık. Biraz sıkıntı yaşadık. Burada oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Verilen reaksiyon sonrasında kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Tempolu oyun, bize yakışan oyun tarzı da buydu. Bunu devam ettirmek, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.


İlk yarı performansının motivasyon eksikliğiyle ilgili olduğunu vurgulayan Bizati, "Biz ikinci yarı o reaksiyonu verdiğimiz için oyunu toparladık. İlk yarıdaki oyunu oynarsanız hangi takım olursanız olun mağlup olursunuz. Kime karşı oynarsanız oynayın. İlk yarıda biraz motivasyonumuz, iştahımız düşüktü. Biz iştahsız oyuna gelemeyiz, gelmememiz gerekiyor." diye konuştu.

Bizati, ara transfer dönemine ilişkin soruya, "İhtiyaç olduğu bir gerçek. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor ama bütçemiz dahilinde bunlara gireceğiz. İmkan sağlanırsa ihtiyacımızın olduğu bir gerçek." yanıtını verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
