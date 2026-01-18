18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-380'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-278'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-050'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Sadettin Saran'dan Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Her Deplasman Bir Okul" projesi kapsamında gittiği Alanya'da açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Ocak 2026 14:12 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 15:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran'dan Galatasaray itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Antalya'nın Alanya ilçesinde Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulunun kütüphane açılışına katıldı.

Başkan Saran, "Her Deplasman Bir Okul Projesi" kapsamında 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (UNİFEB) Mersin Üniversitesi örgütlenmesi tarafından Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı.

Okulda öğrenciler ve Fenerbahçe taraftarlarınca karşılanan Saran, her deplasmana büyük bir heyecanla gittiklerini söyledi.


Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Ben ve ekibim her deplasmana büyük bir heyecanla gidiyoruz. Bugün ayrı bir heyecan var tabii dünkü sonuçtan sonra. Bu heyecanın büyük bir kısmı, inanın bana, çocuklarla buluşacağımız için de. Sizlerle bir araya gelmek bizi çok mutlu ediyor, bize moral veriyor. Bizim başlattığımız en güzel projelerden birisi, her deplasmanda bir okul projesi. Biz bundan büyük keyif alıyoruz." dedi.

"İNŞALLAH 3 PUAN ALACAĞIZ"

Saran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın Fenerbahçe İlkokulu isteği için ise "Her deplasmanda bir okul yaparsak transfer yapamayız. Tutamayacağımız sözü vermeyelim ama inşallah bugün burada çok güzel bir şeyin başlangıcı olacak. Bugün 3 puan alırsak çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Burası çok güzel bir okul. Kırsalda olması, gençlerin enerjisi çok güzel. Buradan inşallah 3 puanla ayrılacağız." diye konuştu.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
