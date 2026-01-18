Sadettin Saran'dan Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Antalya'nın Alanya ilçesinde Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulunun kütüphane açılışına katıldı.
Başkan Saran, "Her Deplasman Bir Okul Projesi" kapsamında 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (UNİFEB) Mersin Üniversitesi örgütlenmesi tarafından Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı.
Okulda öğrenciler ve Fenerbahçe taraftarlarınca karşılanan Saran, her deplasmana büyük bir heyecanla gittiklerini söyledi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Ben ve ekibim her deplasmana büyük bir heyecanla gidiyoruz. Bugün ayrı bir heyecan var tabii dünkü sonuçtan sonra. Bu heyecanın büyük bir kısmı, inanın bana, çocuklarla buluşacağımız için de. Sizlerle bir araya gelmek bizi çok mutlu ediyor, bize moral veriyor. Bizim başlattığımız en güzel projelerden birisi, her deplasmanda bir okul projesi. Biz bundan büyük keyif alıyoruz." dedi.
"İNŞALLAH 3 PUAN ALACAĞIZ"
Saran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın Fenerbahçe İlkokulu isteği için ise "Her deplasmanda bir okul yaparsak transfer yapamayız. Tutamayacağımız sözü vermeyelim ama inşallah bugün burada çok güzel bir şeyin başlangıcı olacak. Bugün 3 puan alırsak çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Burası çok güzel bir okul. Kırsalda olması, gençlerin enerjisi çok güzel. Buradan inşallah 3 puanla ayrılacağız." diye konuştu.
