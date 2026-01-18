Eintracht Frankfurt'ta Toppmöller dönemi sona erdi!

Eintracht Frankfurt, Teknik Direktör Dino Toppmöller ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, kararın son haftalara ilişkin kapsamlı sportif ve yapısal analizler ile yeni yılın ilk üç maçında edinilen izlenimler doğrultusunda alındığı belirtildi.



2023/24 sezonu öncesinde göreve getirilen Toppmöller, kulübün geçirdiği değişim sürecinde Eintracht Frankfurt'u istikrarlı şekilde yukarı taşıdı. Alman teknik adam yönetiminde Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, 2024/25 Bundesliga sezonunu 3. sırada tamamlayarak kulüp tarihinin en iyi lig derecesine imza attı ve ilk kez lig yoluyla Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.



Ancak kulüp yönetimi, bu sezonda sahaya yansıyan futbolun beklentilerin gerisinde kaldığını vurguladı.

Sportif direktör Markus Krösche, ayrılık kararını şu sözlerle değerlendirdi:Ayrılık sonrası açıklama yapan Dino Toppmöller ise karara saygı duyduğunu belirterek şunları söyledi:Eintracht Frankfurt'ta teknik direktörlük görevini geçici olarak U21 Takımı Teknik Direktörü Dennis Schmitt ile U19 Takımı Antrenörü Alexander Meier üstlenecek. Bu süreçte ana sorumluluğun Dennis Schmitt'te olacağı belirtildi.