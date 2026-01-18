Eintracht Frankfurt'ta Toppmöller dönemi sona erdi!

Eintracht Frankfurt, Teknik Direktör Dino Toppmöller ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, kararın son haftalara ilişkin kapsamlı sportif ve yapısal analizler ile yeni yılın ilk üç maçında edinilen izlenimler doğrultusunda alındığı belirtildi.
2023/24 sezonu öncesinde göreve getirilen Toppmöller, kulübün geçirdiği değişim sürecinde Eintracht Frankfurt'u istikrarlı şekilde yukarı taşıdı. Alman teknik adam yönetiminde Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, 2024/25 Bundesliga sezonunu 3. sırada tamamlayarak kulüp tarihinin en iyi lig derecesine imza attı ve ilk kez lig yoluyla Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.
Ancak kulüp yönetimi, bu sezonda sahaya yansıyan futbolun beklentilerin gerisinde kaldığını vurguladı.
KROSCHE: "YENİ BİR SPORTİF İVMEYE İHTİYACIMIZ VAR"
Sportif direktör Markus Krösche, ayrılık kararını şu sözlerle değerlendirdi:
"Dino Toppmöller, Eintracht Frankfurt ile her zaman güçlü bir bağ kurdu ve bu kulüp için büyük bir tutkuyla çalıştı. Onun futbol bilgisini, profesyonelliğini ve insanî yaklaşımını son derece takdir ediyoruz. Ancak son haftalarda yaşanan gerileme nedeniyle, kulüp olarak yeni bir sportif ivmeye ihtiyaç duyduğumuz kanaatine vardık. Dinamik, agresif ve kompakt futbol anlayışımızı bu sezon yeterince sahaya yansıtamadık."
TOPPMOLLER: "GURUR DUYUYORUM"
Ayrılık sonrası açıklama yapan Dino Toppmöller ise karara saygı duyduğunu belirterek şunları söyledi:
"Bu takımla çalışmaya devam etmeyi çok isterdim. Ancak kararı kabul ediyorum. Son iki buçuk yılda birlikte başardıklarımızla gurur duyuyorum. Oyunculara, teknik ekibe, yönetime ve kulüpte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eintracht için her zaman en iyisini diliyorum."
GEÇİCİ GÖREV SCHMITT VE MEIER'DE
Eintracht Frankfurt'ta teknik direktörlük görevini geçici olarak U21 Takımı Teknik Direktörü Dennis Schmitt ile U19 Takımı Antrenörü Alexander Meier üstlenecek. Bu süreçte ana sorumluluğun Dennis Schmitt'te olacağı belirtildi.