18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-266'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-164'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Eintracht Frankfurt'ta Toppmöller dönemi sona erdi!

Eintracht Frankfurt, Alman teknik direktör Dino Toppmöller ile yollarını ayırdığını açıkladı.

calendar 18 Ocak 2026 15:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Eintracht Frankfurt'ta Toppmöller dönemi sona erdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eintracht Frankfurt, Teknik Direktör Dino Toppmöller ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kararın son haftalara ilişkin kapsamlı sportif ve yapısal analizler ile yeni yılın ilk üç maçında edinilen izlenimler doğrultusunda alındığı belirtildi.

2023/24 sezonu öncesinde göreve getirilen Toppmöller, kulübün geçirdiği değişim sürecinde Eintracht Frankfurt'u istikrarlı şekilde yukarı taşıdı. Alman teknik adam yönetiminde Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, 2024/25 Bundesliga sezonunu 3. sırada tamamlayarak kulüp tarihinin en iyi lig derecesine imza attı ve ilk kez lig yoluyla Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Ancak kulüp yönetimi, bu sezonda sahaya yansıyan futbolun beklentilerin gerisinde kaldığını vurguladı.



KROSCHE: "YENİ BİR SPORTİF İVMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Sportif direktör Markus Krösche, ayrılık kararını şu sözlerle değerlendirdi:

"Dino Toppmöller, Eintracht Frankfurt ile her zaman güçlü bir bağ kurdu ve bu kulüp için büyük bir tutkuyla çalıştı. Onun futbol bilgisini, profesyonelliğini ve insanî yaklaşımını son derece takdir ediyoruz. Ancak son haftalarda yaşanan gerileme nedeniyle, kulüp olarak yeni bir sportif ivmeye ihtiyaç duyduğumuz kanaatine vardık. Dinamik, agresif ve kompakt futbol anlayışımızı bu sezon yeterince sahaya yansıtamadık."

TOPPMOLLER: "GURUR DUYUYORUM" 

Ayrılık sonrası açıklama yapan Dino Toppmöller ise karara saygı duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu takımla çalışmaya devam etmeyi çok isterdim. Ancak kararı kabul ediyorum. Son iki buçuk yılda birlikte başardıklarımızla gurur duyuyorum. Oyunculara, teknik ekibe, yönetime ve kulüpte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eintracht için her zaman en iyisini diliyorum."

GEÇİCİ GÖREV SCHMITT VE MEIER'DE

Eintracht Frankfurt'ta teknik direktörlük görevini geçici olarak U21 Takımı Teknik Direktörü Dennis Schmitt ile U19 Takımı Antrenörü Alexander Meier üstlenecek. Bu süreçte ana sorumluluğun Dennis Schmitt'te olacağı belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.