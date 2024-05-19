Başakşehir: ''Dördüncü olmak istiyoruz''

RAMS Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli, Trabzonspor maçı sonunda konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir: ''Dördüncü olmak istiyoruz''
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18 Mayıs 2024 22:54
Son güncelleme 19 Mayıs 2024 00:03
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'de yardımcı antrenör Mustafa Keçeli, son maçlarını kazanarak ligi dördüncü bitirmek istediklerini söyledi.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın cezası sebebiyle karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Keçeli, Trabzonspor'a karşı önemli bir maça çıktıklarını vurguladı.

Galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyleyen Keçeli, şunları kaydetti:

"Sezonu iyi getirdik, bu finali iyi yapmak istiyorduk. Fena da oynamadık. Topa sahip olduğumuz dönemlerde istediğimizi yapamadık. Trabzonspor'a baskı yaptık ama bazen bu durum efektif olabiliyor. Yediğimiz gol de çalıştığımız yerden geldi. Sonuçta sezonu genel olarak değerlendirirsek bizim için iyi bir yerdeyiz. Son maçımızı kazanarak ligi dördüncü bitirmek istiyoruz." 

 
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