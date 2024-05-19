Beşiktaş'ta kupa finali kaybedilirse Kasımpaşa maçı final

Beşiktaş, Türkiye Kupası finalini kazanırsa Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
Siyah beyazlılar, kupa finalinde kaybederse Avrupa şansı ligde son hafta deplasmanda yapacağı Kasımpaşa maçına kalacak.
Beşiktaş kazanır, Başakşehir puan kaybederse, Kartal, Avrupa Ligi vizesi alacak. Başakşehir kazanırsa, Kartal 1 puan dahi alsa ligi 5. bitirip Konferans Ligi'ne gidecek.
Siyah beyazlılar, kupa finalinde kaybederse Avrupa şansı ligde son hafta deplasmanda yapacağı Kasımpaşa maçına kalacak.
Beşiktaş kazanır, Başakşehir puan kaybederse, Kartal, Avrupa Ligi vizesi alacak. Başakşehir kazanırsa, Kartal 1 puan dahi alsa ligi 5. bitirip Konferans Ligi'ne gidecek.