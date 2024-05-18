Sami Uğurlu: 'Beşiktaş yenilirse Avrupa'ya gideriz'

Lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörü Sami Uğurlu, Rize'ye galibiyet ve bir hedef doğrultusunda geldiklerini belirtti.Diğer maçların da kendilerini ilgilendirdiğini ifade eden Uğurlu, "Hedefimiz galip gelmekti. Ligin son maçında Kasımpaşa tarihinde olmayan Avrupa kuplarına gitme hayalini gerçekleştirmek istiyorduk. Ancak zorlu bir rakip ve iyi bir takıma karşı oynadık. Çaykur Rizespor'da her zaman hedeflerini üst sıralar olarak belirlemişti." dedi.Uğurlu, ikinci yarıda çok fazla pozisyon olduğunu belirterek, şunları söyledi: