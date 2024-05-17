Tensor coin nedir?

Tensor, Solana ekosistemindeki NFT ticaretinde çığır açan bir platform olarak dikkat çekiyor. Bu platform, Magic Eden gibi rakiplerini geride bırakarak Solana'nın en çok işlem hacmine sahip NFT pazarı haline geldi. Son bir ay içinde, Tensor'un NFT ticaret hacmi Magic Eden'ın neredeyse iki katına çıkarak 1 milyon doların üzerine çıktı.

Bu veriler, Tensor yatırımcılarının daha yüksek hacimlerle işlem yaparken, Magic Eden'ın daha çok geleneksel ve sık kullanıcıya yönelik olduğunu gösteriyor.

Tensor'un başarısının arkasındaki hikaye, kurucu ortak Ilja Moisejevs'in çabalarıyla şekilleniyor. Moisejevs'e göre, Tensor'un başlangıcı kolay olmadı. Ürünlerini geliştirmek için kullanıcı geri bildirimlerine odaklanarak, Bloomberg terminaline benzeyen bir arayüz oluşturduklarını ve bu yaklaşımın finansal uzmanları çektiğini belirtti.

Moisejevs, Tensor'un başarısının doğrudan Solana'nın başarısına bağlı olduğunu vurguluyor. Ekip, SOL tokeninin düşük fiyatlarına rağmen Solana ekosistemine bağlı kalarak büyümeye odaklandı.

Yatırımcılar arasında, Tensor'un kullanıcı dostu arayüzü ve genişleyen potansiyeliyle çekici olduğu düşünülüyor. Özellikle, platformun benzersiz bir NFT koleksiyonu olan Tensorian'ın 11.5 milyon dolarlık işlem hacmiyle dikkat çekmesi, platformun popülaritesini artırdı.

Tensor, NFT ticaretindeki liderliğini sağlamlaştırırken, Solana ekosisteminin genel başarısına odaklanarak sektörde önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Ayrıca Tensor topululuğu ilerleyen zamanlarda BLUR'a benzer bir airdrop stratejisi sunacağına inanıyor.