Derbiye saatler kala Fenerbahçe'de sakatlık

Fenerbahçe'de Galatasaray ile oynanacak kader derbisine 24 saatten az süre kala sakatlık haberi geldi.

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Derbiye saatler kala Fenerbahçe'de sakatlık
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18 Mayıs 2024 22:29
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 22:40
Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile oynayacağı kader derbisi öncesi sakatlık gelişmesi yaşandı.

Sarı lacivertlilerin 15 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 lig maçına çıkan Cengiz Ünder, 9 gol atıp 3 asist yaptı.

26 yaşındaki mili yıldız son 7 lig maçının yalnızca 3'ünde forma giyebildi.

4 EKSİK DAHA VAR

Fenerbahçe'de derbi maç öncesi Rodrigo Becao da cezası sebebiyle oynayamayacak.

İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek de sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek. 

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