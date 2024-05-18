İtalya Serie A 37. hafta maçında Torino ile Milan karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Torino 3-1 kazandı.



Torino'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Duvan Zapata, 40. dakikada Ivan Ilic ve 46. dakikada Ricardo Rodriguez kaydetti. Milan'ın tek golü 55. dakikada penaltıdan Ismael Bennacer ile geldi.



Bu sonuçla birlikte Torino, puanını 53 yaptı. Son 6 maçında sadece 1 kez kazanan Milan ise 74 puanda kaldı.



Ligin son hafta maçında Milan, evinde Salernitana'yı ağırlayacak. Torino, Atalanta deplasmanına gidecek.





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