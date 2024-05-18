Emre Belözoğlu: 'Gelecek hafta konuşacağım'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacakları maçta ellerinden geleni yaparak kümede kalmaya çalışacaklarını söyledi.Siltaş Yapı Pendikspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu," dedi.Oynattığı oyunun karşılığının puan olarak şu anki tablo olmadığını savunan Belözoğlu, "" diye konuştu.Kendisine soru soran bir gazetecinin geçen hafta yazdığı köşe yazısını hatırlatan ve tepki gösteren Belözoğlu,ifadelerini kullandı.Bayer Leverkusen'le Almanya'da şampiyonluk yaşayan Xabi Alonso'yu örnek gösteren Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: