Sertaç Şanlı'dan Final Four açıklaması

Ülkemizi Eurolegue'de Final Four'da temsil edecek olan Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli pivotu Sertaç Şanlı sezonun hikayesini Milliyet'te anlattı. Sarı-lacivertli basketbolcu, Monaco serisindeki duygu değişimini, Berlin'de ilk maçtaki Panathinaikos eşleşmesi hakkında samimi cevaplar verdi."Serinin ilk maçını gözümüze kestirmiştik. Daha ilk maçtan güçlü bir mesaj vermek istiyorduk. Güzel de bir oyunla istediğimizi aldık. Son maç ise her şeyden farklı bambaşka bir hikaye. Herkes durumun ciddiyetinin ve öneminin farkındaydı. Final Four'a gitmeyi çok istiyorduk. Son topa kadar elimizden geleni yaptık ve sonunda istediğimizi elde ettik.""Tabii ki hepimiz çok üzgündük. Kendi seyircimiz önünde kazanarak gitmek istiyorduk Berlin'e ama olmadı. Son topta kazanamadık. Sonrasında az bir zamanımız vardı toparlanmak için ama bunu başardık. Final Four'a ne kadar çok gitmek istediğimiz ortadaydı bu yüzden birbirimizi motive ettik. Monaco'ya giderken aklımızdan geçen tek şey galibiyetti. Başka bir şey düşünmüyorduk.""Final Four'a kaldığımız için çok mutluyduk tabii ki. Tüm sezon gerçekten çok emek verdik ve verdiğimiz emeğin karşılığını almaya başladık. Biraz yorucu ve eğlenceli bir yolculuk oldu tabii ki. Neler yaşandığı bize kalsın. (Gülerek)""Ülke basketbolumuzda böylesine özel bir yere sahip olmak çok gurur verici. Türk basketbol bayrağını daha da yukarılara çekmek istiyorum. Hedefim ve isteğim Fenerbahçe Beko'yla da EuroLeague şampiyonluğu yaşamak.""İki takım adına da heyecan veren bir eşleşme tabii ki. Böylesine önemli bir takımla oynayacak olmak bize de ekstra motivasyon veriyor. Zor bir maç olacak tabii ki. Onlar da uzun yıllar sonra Final Four'a kaldılar. Ama bizim de hedefimiz önce finale sonra da sezon boyunca hayal ettiğimiz şampiyonluğa uzanmak. Ergin Ataman'la uzun yıllar çalıştım, beraber birçok başarılar da kazandık. Milli Takım'da koçum olsa da bu seferki randevumuzda onu yenmek için elimden geleni yapacağım. Bu iki taraf için de telafisi olmayan bir mücadele çünkü.""Dediğim gibi iki taraf için de telafisi olmayan bir mücadele. Bu yüzden son topa kadar büyük bir mücadeleye sahip olacak. Onlar da şampiyon olmak istiyor. Ama biz de Jasikevicius önderliğinde müzemize bir şampiyonluk daha eklemek istiyoruz. Ateşli tribünler önünde oynanacak bir maç olacak. Heyecanlı bir eşleşme bekliyor herkesi. Ama sonunda inşallah kazanan biz olacağız.""Yunan taraftarların ne kadar ateşli olduğunu herkes biliyor. Ancak bizim taraftarlarımızı da tüm dünya tanıyor. Tüm sezon olduğu gibi Berlin'de de bizi son düdüğe kadar destekleyecekler. Berlin'de çok fazla Türk var, ev sahibi biz olacağız. Salonda bizi destekleyenlerin çoğunluk olacağımızdan eminim. 40 dakika boyunca İstanbul'daki gibi bir atmosfer yaratacaklarına inanıyorum.""Bu tamamen kulüp kimliğiyle alakalı bir durum. Fenerbahçe tam anlamıyla bir spor kulübü olarak her branşında şampiyonluk hedefi olan bir kulüp. Diğer branşlarda olduğu gibi basketbolda da büyük başarılar elde edildi. Yeniden büyük bir başarının eşiğindeyiz. Yine başarmak, yine hem ülkemizi hem de taraftarlarımıza bu gururu yaşatmak istiyoruz.""Tüm sezon yaptıkları gibi Berlin'de de bizi son düdüğe kadar desteklesinler. Onları mutlu etmek için terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Şampiyon olarak onlara unutulmaz bir hediye vermek istiyoruz."Şanlı kariyerini anlatırken, "dedi."Tüm kariyerim boyunca saha içine odaklanmaya çalıştım. Tek amacım performansımı en üst noktaya gelinceye kadar geliştirmek ve formasını giydiğim takıma başarılar kazandırmaktı. Böyle bir mantaliteye sahip olunca mental açıdan da güçlü oluyorsunuz. Saha dışında yaşanan konular odağınızı dağıtamıyor. Oyunuma da katkısı oluyor tabii ki. Yaş ilerledikçe atletizminiz azalıyor ama onun yerini de tecrübe ve kariyerinizde elde ettiğiniz şeyler alıyor. Tabii ki, bu dönemde oyun zekanızı daha fazla kullanmanız gerekiyor. Benim de çabam o yönde şu an.""Şunu söylemeliyim ki önceliğimiz Panathinaikos'u geçmek. Panathinaikos'u yenip finalde Real Madrid'le eşleşirsek Tavares eşleşmesini o zaman düşünmeye başlarım, o zaman konsantre olurum. Böyle bir durumda da koçumuzun ve antrenörlerimizin benim için yaptığı planları uygulamak için elimden geleni yapacağım. Heyecan verici bir eşleşme olacaktır ama önemli olan esas hedef şampiyonluk kupasını kaldırmak. Burada takım olarak en iyisini yapmak ve hedefe ulaşmak istiyoruz."