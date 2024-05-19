Galatasaray'ın güvencesi Okan Buruk

UEFA Kupası zaferinde oyuncu olarak forma giyen, cuma günü Kemerburgaz'da yapılan kutlamada camia tarafından onurlandırılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesi çok keyifli.
50 yaşındaki çalıştırıcı, beraberlik şampiyonluğa yetse bile bir galibiyet daha elde ederek mutlu sonu taçlandırmaya kararlı. Buruk'un sarı-kırmızılı ekibin başındaki performansına bakıldığında, bu ihtimal hiç de düşük gibi görünmüyor. Galatasaray'ın hocası kısa zamanda hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağlamış durumda.
UEFA Kupası zaferinde oyuncu olarak forma giyen, önceki gün Kemerburgaz'da yapılan kutlamada camia tarafından onurlandırılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesi çok keyifli. 50 yaşındaki çalıştırıcı, beraberlik şampiyonluğa yetse bile bir galibiyet daha elde ederek mutlu sonu taçlandırmaya kararlı. Buruk'un Sarı-Kırmızılı ekibin başındaki performansına bakıldığında, bu ihtimal hiç de düşük gibi görünmüyor. Öyle ki, Aslan'ın hocası kısa zamanda hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağlamış durumda.
TRABZON'A KARŞI DA ÜSTÜN
Galatasaray, Okan Buruk'la Beşiktaş'a karşı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-Kırmızılı ekibin, bir diğer ezeli rakip Trabzonspor'a karşı da Buruk liderliğinde 4 maçta 3 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor. Aslan bu maçlarda bordo-mavililere 9 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.
50 yaşındaki çalıştırıcı, beraberlik şampiyonluğa yetse bile bir galibiyet daha elde ederek mutlu sonu taçlandırmaya kararlı. Buruk'un sarı-kırmızılı ekibin başındaki performansına bakıldığında, bu ihtimal hiç de düşük gibi görünmüyor. Galatasaray'ın hocası kısa zamanda hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağlamış durumda.
UEFA Kupası zaferinde oyuncu olarak forma giyen, önceki gün Kemerburgaz'da yapılan kutlamada camia tarafından onurlandırılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesi çok keyifli. 50 yaşındaki çalıştırıcı, beraberlik şampiyonluğa yetse bile bir galibiyet daha elde ederek mutlu sonu taçlandırmaya kararlı. Buruk'un Sarı-Kırmızılı ekibin başındaki performansına bakıldığında, bu ihtimal hiç de düşük gibi görünmüyor. Öyle ki, Aslan'ın hocası kısa zamanda hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağlamış durumda.
TRABZON'A KARŞI DA ÜSTÜN
Galatasaray, Okan Buruk'la Beşiktaş'a karşı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-Kırmızılı ekibin, bir diğer ezeli rakip Trabzonspor'a karşı da Buruk liderliğinde 4 maçta 3 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor. Aslan bu maçlarda bordo-mavililere 9 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.