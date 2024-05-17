Haber Tarihi: 17 Mayıs 2024 14:10 - Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 14:34

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Canlı İddaa Oyna

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi canlı iddaa oynama detayları... Süper Lig'in zirve mücadelesini kızıştıracak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs'ta! Bilyoner'de iddaa oranları açıklandı. İşte derbinin İddaa oranları...

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Canlı İddaa Oyna
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Süper Lig'in zirve mücadelesini kızıştıracak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs'ta! Bilyoner'de iddaa oranları açıklandı, Galatasaray favori gösteriliyor.

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Canlı İddaa Oyna

Galatasaray 1.96, Fenerbahçe 2.60!

Sezonun en önemli maçlarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için iddaa oranları belli oldu. Bilyoner'de açıklanan oranlara göre Galatasaray 1.96'lık oranla favori gösterilirken, Fenerbahçe'nin galibiyet oranı 2.60 olarak belirlendi. Maçın berabere bitmesi için verilen oran ise 3.37. 2.5 gol üst için 1.37, 2.5 gol alt için ise 2.17 oran verilmiş durumda.

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Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de golsüz berabere kalan iki ezeli rakip, bu kez Bilyoner'de heyecan dolu bir maça imza atacak.

Galatasaray 1 puanla şampiyonluk yolunda!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 36 haftayı 99 puanla lider tamamladı. Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe derbisinden 1 puan alırsa 24. şampiyonluklarını ilan edecek.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı ise zayıf. İsmail Kartal'ın öğrencileri Galatasaray'ın iki maçını da kaybetmesi ve kalan iki maçını kazanması gerekiyor.

Heyecan Bilyoner'de!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanını Bilyoner'de yaşayın! Maçın kazananını tahmin edin, yüksek oranlarla kazanma şansı yakalayın.

Unutmayın, Bilyoner'de her zaman en güncel oranlar ve en yüksek ikramiyeler sizi bekliyor!

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Hesabınıza giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun.

"Spor" sekmesine tıklayın.

"Futbol" seçeneğine tıklayın.

"Süper Lig" seçeneğine tıklayın.

"Galatasaray - Fenerbahçe" maçını seçin.

"Canlı İddaa" sekmesine tıklayın.

Oynamak istediğiniz bahis türünü seçin.

Bahis miktarınızı girin.

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