22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Göztepe'de herkesten gol katkısı

Süper Lig'de 4. sırada yer alan Göztepe, bu sezon attığı golleri 12 farklı isimden buldu

calendar 22 Ocak 2026 14:08 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 14:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de herkesten gol katkısı
Süper Lig'de 25 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına iddialı hazırlanan Göztepe'de bu sezon 12 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Avrupa kupalarına katılma yolunda hedefe emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılı takımda en skorer oyuncu 6 golle Brezilyalı Juan olurken, orta sahada görev yapan Dennis, Miroshi, Efkan ve sağ kanat Arda Okan 3'er kez fileleri sarstı. Takımın diğer Brezilyalı forveti Janderson ise topu 2 defa rakip ağlara gönderdi.

Geçen hafta 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk golü atan Miroshi bu sezon ilk defa sevinç yaşarken; Sabra, Taha, Bokele, Rhaldney, Olaitan ve Emersonn da 1 gol attı. Emersonn 1'inci haftada deplasmanda oynanan ve 3-0 galip gelinen Çaykur Rizespor maçında gol atıp 3 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Toulouse'a satıldı.

Hazırlıklarına devam eden Göz-Göz'de kart cezalıları stoperler Heliton ve Bokele'nin yanı sıra sakatlığı süren yeni transfer orta saha Antunes forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor maçında yüzüne darbe alıp oyuna devam edemeyen Rhaldney'in ise ciddi bir problemi olmadığı ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
