Galatasaray - Fenerbahçe İddaa Tahminleri

Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Galatasaray - Fenerbahçe Bilyoner iddaa tahminleri rehberimizde tüm detayları okuyabilirsiniz.



GALATASARAY - FENERBAHÇE İDDAA TAHMİNİ



Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için Türkiye'de nefesler tutuldu. Bu derbi öncesinde Bilyoner'in kazandıran yazar kadrosu, iddaa tahminlerini açıkladı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi iddaa tahminleri Bilyoner yazarlarının geniş analiziyle burada...



Barış Dinçarslan



Taraftar desteği alacak, morali yüksek ve sezonun son bölümünde daha iyi performans sergiledi diye gözü kapalı Galatasaray'a yönelmemek lazım. Sarı-kırmızılı ekibin hücum ritmini bulamayarak şansla kazandığı maçlar da oldu. İsmail Kartal, özellikle rakibin ilk anlardaki baskısını azaltmaya yönelik önlemler almak isteyecektir. Diğer yandan ev sahibine beraberlik yetiyor, özellikle ikinci yarıda riskli bir oyuna gerek yok. Derbide beklenenden daha düşük bir tempo görebiliriz.



Çağdaş Sevinç



Galatasaray'a şampiyonluk için beraberlik yetiyor. Karagümrük karşısında zorlandılar ancak kazanmasını bildiler. Barış Alper ve Mertens son dönemde takımı sırtlıyor. Fenerbahçe, Kayserispor maçını rahat kazandı. Şampiyonluk ihtimalleri oldukça az. Şanslarının son haftaya kalması için kazanmak zorundalar. Galatasaray karşısında hücum arzusu yüksek Fenerbahçe bekliyorum. Derbi seyir zevki bakımından yüksek geçebilir. 'İlk Yarı 1,5 Üst' öneriyorum.



Cüneyt Kaşeler



Galatasaray bir puan alırsa şampiyon oluyor ve seyircisi önünde şampiyonluk turu atacak. Ezeli rekabette oynanan son dört maçın üçünü kazanan sarı-kırmızılılar bu maçı da kazanarak rakibine karşı olan bu üstünlüğünü arttırmak istiyor. Fenerbahçe ise tarihinin en yüksek puan ortalamasını tutturduğu sezonlardan birinde Galatasaray'ı evinde yenerek hem şampiyonluk turu atmalarını önlemek hem de son maçta bir mucize beklemek istiyor. Bence iki ekip de goller bulur ve gollü bir maç izleriz. '3,5 Üst' de denenir.



Bilyoner'de açıklanan iddaa oranlarına göre Galatasaray 1.96'lık oranla favori gösteriliyor. Fenerbahçe'nin galibiyet oranı ise 2.60. Maçın berabere bitmesi için verilen oran ise 3.37.

2.5 gol üst için 1.37, 2.5 gol alt için ise 2.17 oran verilmiş durumda.

Bilyoner'de Galatasaray'a mı Bahis Yapacaksınız, Yoksa Fenerbahçe'ye mi Güveneceksiniz?

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de golsüz berabere kalan iki ezeli rakip, bu kez Bilyoner'de heyecan dolu bir maça imza atacak.

Galatasaray 1 puanla şampiyonluk yolunda!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 36 haftayı 99 puanla lider tamamladı. Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe derbisinden 1 puan alırsa 24. şampiyonluklarını ilan edecek.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı ise zayıf. İsmail Kartal'ın öğrencileri Galatasaray'ın iki maçını da kaybetmesi ve kalan iki maçını kazanması gerekiyor.

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