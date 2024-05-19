Galatasaray'dan derbiye büyük hazırlık!

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinde büyük bir koreografi şölenine hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan derbiye büyük hazırlık!
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19 Mayıs 2024 11:16
Galatasaray'da Fenerbahçe maçına özel olarak hazırlanan koreografinin artık son aşamasına gelindi.

Sarı-kırmızılılar dev maç öncesi bir prova gerçekleştirip, derbide kusursuz bir gösteriye imza atmayı hedefliyor.

Koreografinin 24. şampiyonluk, Okan Buruk'un yükselişi ve Fenerbahçe'ye gönderme gibi unsurlar içerdiği öğrenildi.


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