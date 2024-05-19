Galatasaray'dan derbiye büyük hazırlık!

Galatasaray'da Fenerbahçe maçına özel olarak hazırlanan koreografinin artık son aşamasına gelindi.
Sarı-kırmızılılar dev maç öncesi bir prova gerçekleştirip, derbide kusursuz bir gösteriye imza atmayı hedefliyor.
Koreografinin 24. şampiyonluk, Okan Buruk'un yükselişi ve Fenerbahçe'ye gönderme gibi unsurlar içerdiği öğrenildi.
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Sarı-kırmızılılar dev maç öncesi bir prova gerçekleştirip, derbide kusursuz bir gösteriye imza atmayı hedefliyor.
Koreografinin 24. şampiyonluk, Okan Buruk'un yükselişi ve Fenerbahçe'ye gönderme gibi unsurlar içerdiği öğrenildi.
BİLYONER'DE DEV DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!