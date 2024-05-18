Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayacakları Trabzonspor maçı hakkında da konuşan Yücel, "Bugün itibarıyla TFF'nin meşruiyetinin tartışıldığı noktada, atadıkları hakemlerle kupa finaline çıkacağız. Bugün yaşadıklarımız belli. Gene detaya girmek istemiyorum. Rica ediyorum. Biz sezonu kapadık. Hakemlerimizin puanlaması belli. En iyi hakemlerimizi TFF'nin kupa final maçına vereceğinden şüphem yok, ümit ediyorum. Kalkıp seçmece hakem değil, tekrar ifade etmek üzere bu sezon en iyi şekilde performans gösteren hakemlerimizi atayacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, 2-2 biten Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyleyen Yücel,dedi.