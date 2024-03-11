2024 asgari ücret Temmuz'da ara zam olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yıl ortasında asgari ücrette yeni bir artış olmayacağını ve son zammın 2024 yıl sonuna kadar geçerli olacağını duyurmuştu.

2023 yılında uygulanan asgari ücret tutarı 11.402,32 TL olarak belirlenmişti. 2023 Aralık ayı itibari ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmış ve 2024 zam oranı %49 olarak belirlenmişti. Bu kararın ardından milyonlarca işçinin asgari ücreti net 17.002,12 TL, brüt ücreti ise 20.002,50 olarak güncellenmişti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkılaşma adımlarına değinerek, "Bizim ülke olarak en kısa zamanda, etkili bir şekilde enflasyonu aşağıya çekmemiz lazım. Enflasyonu aşağıya çekeceksek; hiçbir şeye dokunmadan, hiç kimsenin konfor alanına giriş yapmadan bunu dünyada başaran hiçbir ülke yok." değerlendirmesinde bulundu.

Şekib Avdagiç, asgari ücrette ara zam beklentilerinin sorulması üzerine, asgari ücretin 1 yıllık açıklandığını, dolayısıyla bütün iş dünyasının bütçelerini buna göre yaptığını söyledi.

Avdagiç, "Bizim spekülasyonlarla işimiz yok. Biz İstanbul Ticaret Odası'yız. Kamunun belirlediği bir asgari ücret var. Bunu belirlerken ortaya koyduğu bir çerçeve var. Biz ve temsil ettiğimiz şirketler, kamunun ortaya koyduğu bu çerçeveyi ve buradaki takdiri gündeme alarak bütçemizi yaptık. Devletin bununla ilgili gündeme getirdiği bir söylem var, biz bu söylemin bu sene geçerli olduğunu öngörüyoruz." diye konuştu.

Şekib Avdagiç, aylık 100 bin lira brüt maaşlı çalışanın eline geçen oranın yüzde 55 olduğunu belirterek, "Yani işverenin cebinden çıkan paranın sadece yüzde 55'i çalışanın eline geçiyor. Bu konudaki düzenlemeleri gözden geçirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.