Motta: 'Hiçbir şey imzalamadım'

Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Motta, "Henüz bir şeye karar vermedim ve bir şey imzalamadım. Gelecek hafta başkanla görüşeceğiz ve konuşacağız." dedi.
İtalyan basınında daha önce çıkan haberlerde Motta'nın, Juventus ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
Bologna'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan İtalyan teknik adamın kulüple sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
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Motta, "Henüz bir şeye karar vermedim ve bir şey imzalamadım. Gelecek hafta başkanla görüşeceğiz ve konuşacağız." dedi.
İtalyan basınında daha önce çıkan haberlerde Motta'nın, Juventus ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
Bologna'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan İtalyan teknik adamın kulüple sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
BİLYONER'DE DEV DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
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