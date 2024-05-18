Motta: "Hiçbir şey imzalamadım"

Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, geleceğine henüz karar vermediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Motta: 'Hiçbir şey imzalamadım'
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18 Mayıs 2024 16:58
Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Motta, "Henüz bir şeye karar vermedim ve bir şey imzalamadım. Gelecek hafta başkanla görüşeceğiz ve konuşacağız." dedi.

İtalyan basınında daha önce çıkan haberlerde Motta'nın, Juventus ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

Bologna'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan İtalyan teknik adamın kulüple sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

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