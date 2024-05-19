Roger Schmidt, Benfica'da kalıyor!

Portekiz'de bu sezon Sporting'in gerisinde kalan Benfica'da teknik direktör Roger Schmidt ile ilgili karar belli oldu.



A Bola'da yer alan habere göre, Alman teknik adamın gelecek sezon da Benfica'nın başında olacağı belirtildi.



Schmidt, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamarda, taraftarın tepkisi nedeniyle, "Böyle bir ortamda kalmam zor" zor demişti.



Roger Schmidt'in adı teknik direktör arayan Bayern Münih'in de gündemine gelmişti.



57 yaşındaki teknik adamın Benfica ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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