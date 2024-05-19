Roger Schmidt, Benfica'da kalıyor!

Benfica'da daha önce taraftarın tepkisi nedeniyle ayrılık sinyali veren Roger Schmidt, gelecek sezon Portekiz ekibinin başında kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Roger Schmidt, Benfica'da kalıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2024 12:33
Portekiz'de bu sezon Sporting'in gerisinde kalan Benfica'da teknik direktör Roger Schmidt ile ilgili karar belli oldu.

A Bola'da yer alan habere göre, Alman teknik adamın gelecek sezon da Benfica'nın başında olacağı belirtildi.

Schmidt, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamarda, taraftarın tepkisi nedeniyle, "Böyle bir ortamda kalmam zor" zor demişti.

Roger Schmidt'in adı teknik direktör arayan Bayern Münih'in de gündemine gelmişti.

57 yaşındaki teknik adamın Benfica ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery