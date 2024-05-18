Beşiktaş Emlakjet, Manisa BB'yi 2-0'la geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş Emlakjet, karşı karşıya geldi.



Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçı Beşiktaş Emlakjet 83-74 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Emlakjet, seriyi 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.



Siyah-beyazlılar, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.



Salon: Muradiye



Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik



Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 15, Cruz 8, Mustafa Baki Görür, Anderson 10, Terry 17, Sinan Sağlam, Luther 11, Kaan Sarıaslan, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 10, Barış Çağan Özkan 3



Beşiktaş Emlakjet: Mathews 12, Needham 15, Mitchell 9, Kerem Kuthan Konan 6, Delgado 9, Allman 17, Yiğit Arslan 12, Samet Yiğitoğlu 3



1. Periyot: 20-18



Devre: 33-45



3. Periyot: 49-71



Beş faulle çıkan: 39.43 Mathews (Beşiktaş Emlakjet)





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