Beşiktaş Emlakjet, Manisa BB'yi 2-0'la geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Emlakjet, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 83-74 yenerek seriyi 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş Emlakjet, Manisa BB'yi 2-0'la geçti
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18 Mayıs 2024 22:29
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 22:44
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş Emlakjet, karşı karşıya geldi. 

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçı Beşiktaş Emlakjet 83-74 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Emlakjet, seriyi 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Siyah-beyazlılar, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. 

Salon: Muradiye

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 15, Cruz 8, Mustafa Baki Görür, Anderson 10, Terry 17, Sinan Sağlam, Luther 11, Kaan Sarıaslan, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 10, Barış Çağan Özkan 3

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 12, Needham 15, Mitchell 9, Kerem Kuthan Konan 6, Delgado 9, Allman 17, Yiğit Arslan 12, Samet Yiğitoğlu 3

1. Periyot: 20-18

Devre: 33-45

3. Periyot: 49-71

Beş faulle çıkan: 39.43 Mathews (Beşiktaş Emlakjet)

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