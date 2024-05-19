Galatasaray'da presi Mertens başlatacak

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde hücum presi başlatan isim Dries Mertens olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da presi Mertens başlatacak
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19 Mayıs 2024 12:02
Galatasaray'da Süper Lig'in son 8 haftasına Dries Mertens damgasını vurdu.

Sırasıyla Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demir, Sivasspor ve Karagümrük ile oynanan maçların hepsinde gol pası veren Belçikalı oyuncu, asist krallığında 15 katkısı ile zirvede.

Yıldız 10 numara, Fenerbahçe derbisinde de Aslan'ın en önemli silahı ve hücum presini yönlendiren isim olacak.



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