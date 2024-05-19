Galatasaray'da presi Mertens başlatacak

Galatasaray'da Süper Lig'in son 8 haftasına Dries Mertens damgasını vurdu.
Sırasıyla Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demir, Sivasspor ve Karagümrük ile oynanan maçların hepsinde gol pası veren Belçikalı oyuncu, asist krallığında 15 katkısı ile zirvede.
Yıldız 10 numara, Fenerbahçe derbisinde de Aslan'ın en önemli silahı ve hücum presini yönlendiren isim olacak.
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Sırasıyla Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demir, Sivasspor ve Karagümrük ile oynanan maçların hepsinde gol pası veren Belçikalı oyuncu, asist krallığında 15 katkısı ile zirvede.
Yıldız 10 numara, Fenerbahçe derbisinde de Aslan'ın en önemli silahı ve hücum presini yönlendiren isim olacak.
BİLYONER'DE DEV DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!