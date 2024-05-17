Haber Tarihi: 17 Mayıs 2024 16:03 - Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 16:03

AFAD kira yardımı neden yatmadı, ne zaman yatacak?

AFAD kira yardımı, depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağlanan bir destek ödeme sidir. 2024 yılında da devam eden bu yardım, birçok depremzede tarafından merakla takip edilmektedir. Peki, AFAD kira yardımı ne zaman yatıyor? 2024 yılında yardımlar uzatıldı mı? Yatmayan yardımlar ne zaman yatacak?

AFAD kira yardımı neden yatmadı, ne zaman yatacak?
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası 11 ilde birçok depremzedenin evleri zarar gördü. AFAD ise evlerinde oturamayan kiracı ve ev sahiplerine kira yardımı yapmaya devam ediyor. 2024 yılında Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı ödemeleri tamamlanırken gözler Mayıs ayına çevrildi. Konutları hasarlı olup konteyner talep eden vatandaşlar kira yardımı alamazken taşınma yardımından faydalanabiliyor. AFAD kira yardımı ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ödemelerin devam edeceği tarihi geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Peki AFAD kira yardımı bitti mi? AFAD kira yardımı Mayıs ayı ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son bilgiler…

2024 AFAD KİRA YARDIMI BİTTİ Mİ, UZATILDI MI?

AFAD, depremzedelere ödenen kira yardımını ilk olarak 1 yıl süreyle devam edeceği bilgisini paylaşmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise vatandaşları evleri teslim edilene kadar kira yardımlarının devam edeceğini ifade etti.

AFAD kira yardımı ödemeleri, evleri teslim edilen hak sahiplerine yapılmıyor. Bakan Özhaseki Nisan ayında yaptığı açıklamada bütün evlerin 1.5 sene içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etmişti. AFAD kira yardımı ödemeleri kiracılara ve ev sahiplerine yapılmaya devam ediyor.

MAYIS AYI AFAD KİRA YARDIMI YATTI MI?

AFAD kira yardımı ödemeleri genellikle her ayın 15'inden itibaren hesaplara aktarılıyor. Ödemeler şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. Evlerini henüz teslim almayan kiracılara 5.000 lira ve ev sahiplerine 7.500 lira ödenmeye devam edecek. Ödeme sisteminde yaşanan bazı problemler sebebiyle kira yardımı ödemeleri bazen hesaplara aktarılmıyor.

Ödeme bekleyenler Ziraat Bankası müşteri hizmetleri üzerinden son durumuna ilişkin bilgi sahibi olabilirler.

Alternatif bir yöntem olarak ise mobil bankacılık hesabına giriş yapıldıktan sonra ödemeler, merkezi ödeme ve diğer ödemelere gelerek parayı buradan hesabınıza aktarabilirsiniz.

Mayıs ayı ödeme tarihlerine ilişkin AFAD'dan resmi bir açıklama gelmedi.
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