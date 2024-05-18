Hüseyin Aytekin: ''Tarihin en önemli maçı Trabzon'da''

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u deplasmanda yenerek ligde kalacaklarına inandığını söyledi.Eryaman Stadı'nda Siltaş Yapı Pendikspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hüseyin Aytekin, çok zor bir sezon geçirdiklerini belirtti.MKE Ankaragücü'nün bu konumu hak etmediğini dile getiren Aytekin, şunları kaydetti:Hakemlerle ilgili fazla konuşmak istemediğini ancak çok fazla hakem hatasına maruz kaldıklarını ileri süren Aytekin,ifadelerini kullandı.