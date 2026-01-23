Uğurcan Çakır'dan Muslera'ya fark!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında kalitesini ortaya koydu.
Sarı-kırmızılıların 30 milyon Euro yatırım yaptığı Uğurcan Çakır, kalitesini Şampiyonlar Ligi'nde gösterdi.
7 maçta kalesine gelen 30 şutun 22'sini kurtaran Uğurcan, takımını ayakta tuttu.
Muslera geçen sezon Avrupa kupalarında kalesinde gördüğü 30 şutun 16'sını önleyebilmişti.
