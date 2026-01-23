Okan Buruk, aradığını takımda buldu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sağ bekte aradığı çözümü takım içerisinde bulundu.
Galatasaray'da göreve başladığında bu bölgeye transfer edilen Leo Dubois'i kullanmaya başlayan Okan Buruk, Fransız futbolcunun sakatlığı sonrası o dönem rezerv takıma gönderilen Sacha Boey'u kullandı.
Okan Buruk, Sacha Boey'un forma giydiği dönemde sağ bekte sıkıntı yaşamadı. Boey, Galatasaray'daki performansıyla dikkat çekti ve 2024 yılının ara transfer döneminde Bayern Münih'e 30 milyon euro bedelle transfer oldu.
SACHA BOEY'UN YERİ DOLMADI
Galatasaray, Fransız futbolcunun yerini doldurmakta ise bir hayli zorlandı. Sarı-kırmızılılar, Sacha Boey sonrası sağ bek için; Serge Aurier, Elias Jelert, Przemysław Frankowski gibi isimleri kadrosuna kattı ancak beklenen verimi alamadı.
Okan Buruk, ayrıca bu bölgede Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan gibi isimleri de kullandı.
Galatasaray, son olarak bu bölge ve savunmanın ortası için yaz transfer döneminde Monaco'dan Wilfried Singo'yu kadrosuna kattı. Fildişili futbolcu, Galatasaray kariyerine iyi başladı ancak yaşadığı sakatlıklarla sahalardan uzak kaldı.
TAKIM İÇERİSİNDEN ÇÖZÜM
Okan Buruk, sağ bek için son olarak çözümü takım içerisinde buldu. Singo'nun yokluğunda Roland Sallai'ye forma şansı veren başarılı teknik adam, Macar futbolcudan istediği verimi almayı başardı.
Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Atletico Madrid maçında Galatasaray'ın en iyilerinden biri olan Sallai, sağ bekte kalıcı çözüm olduğunu ortaya koydu.
TEKNİK HEYETTEN ÖVGÜ
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan Ismael Garcia Gomez, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçı öncesi İspanyol basınına konuştu.
"Atletico Madrid maçını izleyeceklere Galatasaray'ın daha az tanınan hangi oyuncusunu takip etmelerini önerirsiniz?" sorusuna cevap veren Gomez, şu sözleri kullandı:
"Benim için şüphesiz Roland Sallai. Geçen yıla göre en çok gelişme gösteren oyuncu o. Birkaç pozisyonda oynayabiliyor, çalışma etiği harika, alçakgönüllü ve çok hızlı öğreniyor. Bence her takım için çok ilginç bir oyuncu. Dünya klasmanında bir oyuncu olmasa da ona çok yakın. Her lige uyum sağlayabilecek bir fizik, zihniyet ve beceriye sahip. En iyi oyuncularımız Osimhen ve Sane ama birini seçmem gerekirse şüphesiz Roland Sallai olur."
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'ın 2024 yazında hücum hattına transfer ettiği ve artık sağ bekte kalıcı olan 28 yaşındaki Roland Sallai, bu sezon forma bulduğu 27 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
