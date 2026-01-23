23 Ocak
Amir Hadziahmetovic'ten Championship itirafı!

Beşiktaş'tan Hull City'ye kiralanan Amir Hadziahmetovic, Championship'in temposuna uyum sağlamakta zorlandığını kabul ederken, her geçen maç daha iyi hissettiğini ve bu mücadeleden keyif aldığını söyledi.

Amir Hadziahmetovic'ten Championship itirafı!
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Hull City'ye kiralanan Amir Hadziahmetovic, İngiltere Championship'e uyum sürecinde zorlandığını açıkça dile getirdi. Bosna Hersekli orta saha, buna rağmen bu meydan okumadan keyif aldığını ve her geçen maç daha iyi hissettiğini söyledi.

Hull City formasıyla ligde 23 maça çıkan Hadziahmetovic, Sergej Jakirovic yönetiminde zaman zaman oyun kalitesiyle öne çıksa da, Championship'in temposu ve fizik gücü nedeniyle bazı anlarda zorlandığını kabul etti. Özellikle ligin hızlı yapısının kendisini zorladığını belirten tecrübeli futbolcu, son haftalarda ise belirgin bir gelişim gösterdi.

Hull Live'a konuşan Hadziahmetovic, adaptasyon sürecini şu sözlerle anlattı:



"Bence iyi bir şekilde adapte oluyorum. Elbette inişler ve çıkışlar yaşadım, bu futbolda herkes için normal. Her maç yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum ve her geçen maç daha iyi olacağımı düşünüyorum."

"ÇOK ZOR BİR LİG"

Championship'in zorluklarına da dikkat çeken Bosnalı oyuncu, "Fiziksel olarak çok zor bir lig, çok fazla uzun top oynanıyor. Bazı maçlarda zorlandım ama buna hazır olmam ve uyum sağlamam gerekiyor. 10 yıldır oynadığım ligden çok farklı bir ortamdayım" ifadelerini kullandı.

"TARZIM OLMASA DA UYUM SAĞLAMAK ZORUNDAYIM"

Oyun tarzının Championship'e birebir uymadığını kabul eden Hadziahmetovic, buna rağmen mücadeleden kaçmadığını vurguladı:

"Belki bu lig benim oynamak istediğim tarzda değil ama burada olduğum sürece uyum sağlamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım. Futbol anlamında da şehir anlamında da keyif alıyorum."

"HULL CITY'YE ÇOK İNANIYORUM"

Championship'te 4. sırada yer alan Hull City, bu hafta aldığı iki önemli galibiyetin ardından Watford ile arasındaki farkı 5 puana çıkardı. Takımının hedeflerine inandığını belirten Hadziahmetovic,

"Takıma çok inanıyorum. Herkese karşı oynayabileceğimizi gösterdik. Özellikle ligin üst sıralarındaki takımlara karşı çok iyi maçlar çıkardık. Sezonun ikinci yarısının bizim için çok iyi geçeceğine inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
