Amir Hadziahmetovic'ten Championship itirafı!

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Hull City'ye kiralanan Amir Hadziahmetovic, İngiltere Championship'e uyum sürecinde zorlandığını açıkça dile getirdi. Bosna Hersekli orta saha, buna rağmen bu meydan okumadan keyif aldığını ve her geçen maç daha iyi hissettiğini söyledi.



Hull City formasıyla ligde 23 maça çıkan Hadziahmetovic, Sergej Jakirovic yönetiminde zaman zaman oyun kalitesiyle öne çıksa da, Championship'in temposu ve fizik gücü nedeniyle bazı anlarda zorlandığını kabul etti. Özellikle ligin hızlı yapısının kendisini zorladığını belirten tecrübeli futbolcu, son haftalarda ise belirgin bir gelişim gösterdi.



Hull Live'a konuşan Hadziahmetovic, adaptasyon sürecini şu sözlerle anlattı:

Championship'in zorluklarına da dikkat çeken Bosnalı oyuncu,ifadelerini kullandı.Oyun tarzının Championship'e birebir uymadığını kabul eden Hadziahmetovic, buna rağmen mücadeleden kaçmadığını vurguladı:Championship'te 4. sırada yer alan Hull City, bu hafta aldığı iki önemli galibiyetin ardından Watford ile arasındaki farkı 5 puana çıkardı. Takımının hedeflerine inandığını belirten Hadziahmetovic,diyerek sözlerini tamamladı.