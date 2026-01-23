Galatasaray'da kart alarmı

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında cumartesi günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.
Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kartla cezalandırılan Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, Fatih Karagümrük müsabakasına ceza sınırında çıkacak.
Bu futbolcular, Karagümrük maçında sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.
