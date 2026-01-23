Sergen Yalçın'dan taviz yok: 'Giden gitsin!'

Beşiktaş'ta son bir sezon içerisinde yaşanan ayrılıklar, siyah-beyazlı takımda büyük bir kadro değişimini beraberinde getirdi.



Son olarak Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva ile yolların ayrılmasına rağmen, teknik direktör Sergen Yalçın mevcut oyuncu grubuna güvendiğini ve birkaç takviye ile yola devam edilebileceğini düşünüyor.



Siyah-beyazlılarda takımın iskeletini oluşturan birçok isimle vedalaşıldı. Kaleci Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Ciro Immobile, Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılan futbolcular arasında yer aldı. Kadro dışı bırakılan ve kulüpten ayrılması istenen tecrübeli isim Necip Uysal ise futbola veda etme kararı aldı.



SERGEN YALÇIN'DAN TAVİZ YOK

Yaşanan bu gelişmelere rağmen Sergen Yalçın'ın, kadro rotasyonunun daralmasından şikayetçi olmadığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın yönetimle yaptığı görüşmelerde,mesajını net bir şekilde verdiği ifade ediliyor.Daha önce dar bir kadroyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Yalçın'ın bu fedakar yaklaşımı, yönetim tarafından da olumlu karşılandı. Ancak mevcut kadronun, yapılacak birkaç transferle hedefler için yeterli olup olmayacağı ise camiada soru işareti olarak duruyor.