23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Sergen Yalçın'dan taviz yok: "Giden gitsin!"

Beşiktaş'ta son bir yılda yaşanan büyük kadro değişimine rağmen Sergen Yalçın, "Gitmek isteyen gitsin" diyerek mevcut kadroya güvendiğini ve sınırlı takviyeyle yola devam edilebileceğini yönetime iletti.

calendar 23 Ocak 2026 10:18 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 10:45
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Beşiktaş'ta son bir sezon içerisinde yaşanan ayrılıklar, siyah-beyazlı takımda büyük bir kadro değişimini beraberinde getirdi.

Son olarak Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva ile yolların ayrılmasına rağmen, teknik direktör Sergen Yalçın mevcut oyuncu grubuna güvendiğini ve birkaç takviye ile yola devam edilebileceğini düşünüyor. 

Siyah-beyazlılarda takımın iskeletini oluşturan birçok isimle vedalaşıldı. Kaleci Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Ciro Immobile, Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılan futbolcular arasında yer aldı. Kadro dışı bırakılan ve kulüpten ayrılması istenen tecrübeli isim Necip Uysal ise futbola veda etme kararı aldı.

SERGEN YALÇIN'DAN TAVİZ YOK



Yaşanan bu gelişmelere rağmen Sergen Yalçın'ın, kadro rotasyonunun daralmasından şikayetçi olmadığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın yönetimle yaptığı görüşmelerde, "Ayrılmak isteyen kim varsa bırakın gitsin" mesajını net bir şekilde verdiği ifade ediliyor.

Daha önce dar bir kadroyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Yalçın'ın bu fedakar yaklaşımı, yönetim tarafından da olumlu karşılandı. Ancak mevcut kadronun, yapılacak birkaç transferle hedefler için yeterli olup olmayacağı ise camiada soru işareti olarak duruyor. 



