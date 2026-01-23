Oulai için transfer mesajı

Trabzonspor forması giyen Christ Oulai için önemli bir transfer gündemi yaşanıyor.
Yurt dışından takımların devrede olduğu 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için Galatasaray da devreye girdi ve Trabzonspor ile görüşme yaptı.
Bu gelişmelerin ardından Oulai'nin abisinden de bir açıklama geldi.
Oulai'nin abisi Charles, yaptığı paylaşımda, "Herkes Oulai'nin Trabzon'da olmaktan mutlu olduğunu ve önündeki maçı düşündüğünü bilsin." ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Trabzonspor ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Oulai bu sezon bordo mavili formayla 11 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
ERTUĞRUL DOĞAN'DAN OULAI AÇIKLAMASI
