23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Oulai için transfer mesajı

Trabzonspor forması giyen ve Galatasaray'ın da teklif yaptığı Christ Oulai için abisinden mesaj geldi. Oulai'nin abisi Charles, yaptığı paylaşımda, "Herkes Oulai'nin Trabzon'da olmaktan mutlu olduğunu ve önündeki maçı düşündüğünü bilsin." ifadelerini kullandı.

calendar 23 Ocak 2026 08:53
Haber: Sporx.com
Trabzonspor forması giyen Christ Oulai için önemli bir transfer gündemi yaşanıyor.

Yurt dışından takımların devrede olduğu 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için Galatasaray da devreye girdi ve Trabzonspor ile görüşme yaptı.

Bu gelişmelerin ardından Oulai'nin abisinden de bir açıklama geldi.


Oulai'nin abisi Charles, yaptığı paylaşımda, "Herkes Oulai'nin Trabzon'da olmaktan mutlu olduğunu ve önündeki maçı düşündüğünü bilsin." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Oulai bu sezon bordo mavili formayla 11 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN OULAI AÇIKLAMASI


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
