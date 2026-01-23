23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Javier Zanetti'den Jose Mourinho itirafı!

Javier Zanetti, Jose Mourinho'yu Inter kariyerinde kendisini en çok etkileyen isim olarak göstererek, "Birlikte tekrarı olmayan bir şey başardık, o gerçek bir liderdi" dedi.

calendar 23 Ocak 2026 12:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Javier Zanetti'den Jose Mourinho itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Inter tarihinin en büyük sembollerinden biri olan Javier Zanetti, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Corriere dello Sport'a konuşan Arjantinli futbol adamı, kendisini en çok etkileyen teknik direktörün Jose Mourinho olduğunu net ifadelerle dile getirdi.

Zanetti, Mourinho'yu Inter'deki "üç babasından biri" olarak tanımlarken, Portekizli teknik adamla yaşadıkları dönemi unutulmaz ve belki de bir daha tekrarlanamayacak olarak nitelendirdi.

"MOURINHO HER ZAMAN BENİMLE"



Kariyerinde iz bırakan teknik direktörler sorulduğunda Zanetti'nin cevabı çok net oldu:

"Mourinho, şüphesiz. O her zaman benimle. Birlikte unutulmaz, belki de tekrarı olmayan bir şey başardık."

"MOURINHO BİR LİDERDİ" 

Zanetti, merhum Gigi Simoni'yi de özel bir yere koyarken, Mourinho ile arasındaki farkı şu sözlerle anlattı:

"Simoni bir baba gibiydi, her şeyi basit hale getirirdi. Jose ise bir liderdi; ikna edici, güçlü ve çok netti."

"DÜRÜST VE OLAĞANÜSTÜ BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜ" 

Mourinho ile ilk temasını da anlatan Zanetti, o anı şöyle hatırladı:

"Haziran ayıydı, Arjantin'e dönüyordum ve Roma Fiumicino Havalimanı'ndaydım. Portekiz numaralı bir telefondan arandım. 'Ben Jose Mourinho, Inter'le anlaştım. Sen kaptanım olacaksın' dedi. İtalyanca konuşamadığı için özür diledi ama mükemmel konuşuyordu. Direkt, dürüst ve olağanüstü bir teknik direktördü."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.